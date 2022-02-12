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Саночница Татьяна Иванова: до сих пор не могу поверить, что стала обладательницей бронзы

Саночница Татьяна Иванова: до сих пор не могу поверить, что стала обладательницей бронзы
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Российская саночница Татьяна Иванова прокомментировала завоевание бронзовой медали на Олимпийских играх в Пекине (Китай).

«Я до сих пор не могу поверить, что стала обладательницей бронзовой медали. Этой медали долго не было. Путь к ней был очень тяжёлым, это наша совместная награда. Собой я довольна – на протяжении восьми лет было тяжело, но здорово, что мы не опустили руки.

Травма в ноябре, которую получила в Китае на проверке трассы? Иногда испытывала дискомфорт, похрамываю, но благодаря докторам восстановила ногу, насколько это возможно. Сказывалось ли, что получила травму там, где предстояло выступать на ОИ? Я старалась об этом не думать, потому что все проблемы – у нас в голове.

От нас были рекомендации, они подделали трассу, сделали безопаснее. Сейчас планы – немного отдохнуть, а в середине марта – чемпионат России. Что пожелаю юным спортсменам? Никогда не отказываться от мечты!» — передаёт слова Ивановой корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

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