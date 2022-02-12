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Бронзовая медалистка ОИ Смирнова: никаких провокаций не было. Только спорт, спорт и спорт

Бронзовая медалистка ОИ Смирнова: никаких провокаций не было. Только спорт, спорт и спорт
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Российская фристайлистка Анастасия Смирнова прокомментировала завоевание бронзовой медали на Олимпийских играх в Пекине (Китай).

«Я уже не вспомню, какие были ощущения, когда вышла на трассу. Это было так давно! Трасса понравилась, она новая, других соревнований не было – но она мне понравилась. Поддержку болельщиков чувствовала, читала в интернете – нас поддерживали и верили в нас. Тут нас так хорошо встречают – это незабываемо! Победу посвящаю Старцеву Алексею Владимировичу – его с нами нет, но я надеюсь, что он видит и гордится.

Были ли провокации со стороны журналистов и спортсменов? Нет, всё было отлично и прекрасно – только спорт, спорт и спорт. ПЦР-тесты сдавали каждый день, вот и всё», — передаёт слова Смирновой корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

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