Хованцев: если Цветков в пасьюте сохранит качество стрельбы — добьётся высокого результата

Бывший главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев поделился ожиданиями от мужской гонки преследования на Олимпийских играх в Пекине (Китай). Лучшие шансы на успех среди россиян будут у Максима Цветкова, который стартует четвёртым.



«Цветков занимает хорошую позицию в пасьюте. Если он сохранит качество стрельбы, которое он показал, то добьётся очень высокого результата. Будет четыре огневых рубежа, к тому же очень большое напряжение, поэтому лидеры обязательно ошибутся.



Что касается Логинова и Латыпов, я ожидаю от них большего. Особенно от Логинова. Отставание не такое большое, чтобы они потеряли возможность попасть в призы. Как и всегда, для этого нужно отлично отстреляться. То, что они с таким количеством промахов так хорошо финишировали, говорит о том, что они могут показать хороший результат», — сказал Хованцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Филиным.

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