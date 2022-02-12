Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров За Красную машину! Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2022 Новости

Хованцев: если Цветков в пасьюте сохранит качество стрельбы — добьётся высокого результата

Хованцев: если Цветков в пасьюте сохранит качество стрельбы — добьётся высокого результата
Комментарии

Бывший главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев поделился ожиданиями от мужской гонки преследования на Олимпийских играх в Пекине (Китай). Лучшие шансы на успех среди россиян будут у Максима Цветкова, который стартует четвёртым.

«Цветков занимает хорошую позицию в пасьюте. Если он сохранит качество стрельбы, которое он показал, то добьётся очень высокого результата. Будет четыре огневых рубежа, к тому же очень большое напряжение, поэтому лидеры обязательно ошибутся.

Что касается Логинова и Латыпов, я ожидаю от них большего. Особенно от Логинова. Отставание не такое большое, чтобы они потеряли возможность попасть в призы. Как и всегда, для этого нужно отлично отстреляться. То, что они с таким количеством промахов так хорошо финишировали, говорит о том, что они могут показать хороший результат», — сказал Хованцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Филиным.

Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022

Самое важное об Олимпиаде в Пекине в нашем «инстаграме»! Подписывайся.

Новость по теме
Губерниев рассказал, кто из россиян будет бороться за медали в пасьюте на ОИ
Комментарии
Новости. Олимпиада 2022
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022