Кершоу: казалось, что Клебо может украсть серебро у Большунова

Канадский лыжник Девон Кершоу поделился мнением о гонке с раздельным стартом на Олимпийских играх в Пекине (Китай). Победителем стал финн Ийво Нисканен, второе место занял россиянин Александр Большунов, а третье — норвежец Йоханнес Клебо.



«Большунов провёл очень хорошую разделку, выглядел очень солидно. Он проходил трассу очень технично, дисциплинированно. Да, Александр сразу начал проигрывать Нисканену, но осторожный старт — это логично, когда ты выступаешь на такой высоте. Примерно на отметке 10 км стало заметно, что он немного устаёт. С техникой у него по-прежнему не было проблем, но скорость снижалась. Я впечатлён, что он дотерпел. Нет, он провёл не отличную гонку, потому что для него отличная гонка — это только победная гонка. Таков его уровень. И то же самое относится к Нисканену. Вот у него точно была отличная гонка, потому что он завоевал золото.



Но самое интересное происходило не в борьбе Нисканена и Большунова между собой. Иногда казалось, что Клебо так чертовски мощно заряжает, что может украсть серебро у Большунова. Но этому не суждено было случиться. Александр просто был намного сильнее в этот день. Йоханнес был невероятно быстр в последние пять километров, и это качество помогло ему завоевать бронзу. Для него она стала первой олимпийской медалью в дистанционной гонке», — сказал Кершоу в подкасте FasterSkier.

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