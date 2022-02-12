Эстонский тренер: Россия не выставила на разделку Спицова, и Клебо использовал свой шанс

Многократный чемпион Эстонии по лыжным гонкам, тренер Вахур Теппан поделился мнением о результатах гонки с раздельным стартом на Олимпиаде в Пекине (Китай). Гонку выиграл финн Ийво Нисканен, вторым стал россиянин Александр Большунов, а третьим — норвежец Йоханнес Клебо. По мнению эксперта, тренерам российской сборной стоило выставить Дениса Спицова, который не вышел на старт.



«Я был сильно удивлён, что Россия не выставила на разделку Дениса Спицова. Они выбирают состав на гонки в соответствии с местами, которые показывали спортсмены на Кубке мира. Вот такой простой отбор в России. Но мне очень хотелось посмотреть, как Денис будет бороться за медаль. Этого не произошло, так что у норвежцев появилось больше шансов на медали. В итоге Клебо свой шанс использовал.



Я пообщался с руководителем норвежской команды сервисменов Стейном Снесрудом. Он тоже удивился, когда услышал, что Спицов даже не попал в стартовый протокол. Так что им, откровенно говоря, повезло. Если ты главный тренер национальной команды и в твоём распоряжении есть медалист скиатлона с одной стороны и 36-й лыжник той же гонки с другой, а ты всё равно ставишь 36-го — это, прямо скажем, удивительно», — сказал Теппан в подкасте FasterSkier.

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