Кершоу: даже медали не гарантируют Спицову участия в гонках. Это шокирует

Канадский лыжник Девон Кершоу выразил недоумение в связи с тем, что россиянин Денис Спицов не выступил в гонке с раздельным стартом на Олимпиаде в Пекине (Китай).



«В России очень политизированная система отбора лыжников на гонки. Там есть несколько отдельных групп. Если ты Большунов, то можешь выбирать абсолютно любую гонку. Так происходит всегда. Непряева тоже может сама решать, где ей выступать. Но есть другие ребята, такие как Спицов. Даже его медали ничего не гарантируют в России, в отличие от любой другой страны. Это шокирует.



Клебо отстал от Большунова примерно на 13 секунд, и Спицову в классике было бы тяжело превзойти норвежца. Но сейчас непросто рассуждать о том, что могло бы произойти. В любом случае я согласен, что решение странное. И эти странности будут всегда. Я не понимаю, почему в России всё время такие колебания по поводу выбора составов на гонки, когда у них столько опытных тренеров. Мы никогда этого не узнаем. Кто выйдет на старт за Россию — это всё время покрыто тайной», — сказал Кершоу в подкате Faster Skier.

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