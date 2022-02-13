Дальквист: без Карлссон мы бы не завоевали медали!

Шведская лыжница Майя Дальквист высказалась о роли соотечественницы Фриды Карлссон в завоевании бронзовой медали в эстафете на зимних Олимпийских играх – 2022.
Карлссон неудачно пробежала свой этап, значительно отстав от сражавшихся за третье место соперниц из Норвегии и Финляндии. Финишёру шведок Йонне Сундлинг пришлось возвращаться в борьбу за бронзу и в итоге завоевать эту медаль, хотя изначально «Тре Крунур» собирались оспаривать золото с Россией и Германией.
«Фрида слишком себя принижает. Без неё мы бы не завоевали медали! Это наша первая совместная награда, так что мы счастливы», — приводит слова Дальквист Aftonbladet.
Победу в эстафете одержали российские лыжницы Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Вероника Степанова, вторыми стали немецкие спортсменки.
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