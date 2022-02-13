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НОК Украины выступил с масштабным обращением с призывом к миру во время ОИ-2022

НОК Украины выступил с масштабным обращением с призывом к миру во время ОИ-2022
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Пресс-служба Национального олимпийского комитета Украины опубликовало масштабный пост в социальных сетях о призыве к мирной жизни, высказавшись об олимпийском перемирии в дни проведения зимних Олимпийских игр — 2022 в Пекине (Китай).

«Олимпийцы Украины — за мир! Олимпийская сборная Украины, защищающая честь страны на XXIV зимних Олимпийских играх в Пекине, выражает вместе с родной страной единогласный призыв к миру.
Находясь за тысячи километров от родины мыслей мы с родными и близкими.

Олимпиада всегда объединяла людей и несла идеалы мира, единства, дружбы и уважения. Мы верим в лучшее и мирное будущее.

Олимпийское перемирие, объявленное накануне каждой Олимпиады и одобренное Генеральной ассамблеей ООН, является свидетельством прочности единства народов мира ради идеалов мира.

Резолюция «Утверждение мира и лучшего мира на планете через спорт и олимпийские идеалы» была одобрена всеми 193 государствами-членами на 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Зимние Олимпийские игры в Пекине 2022 года дают реальную возможность использовать силу спорта для дальнейшего развития мира, создания атмосферы мира, развития, стойкости, терпимости и понимания.

Мы убеждены, что именно на спортивных аренах и под мирным небом в честной спортивной борьбе должны определяться сильнейшие, лучшие, самые успешные. И именно от этой мирной борьбы получают незабываемые эмоции миллиардов людей в более чем 200 странах мира на 5 континентах планеты», — гласит публикация НОК Украины в «Фейсбуке».

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