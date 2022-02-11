Украинский спортсмен показал плакат «Нет войне» на Олимпиаде. Почему его не наказали?

В пятницу, 11 февраля, после своего выступления в финале Олимпийских игр в Пекине украинский скелетонист Владислав Гераскевич молча прошёл мимо телекамер и показал небольшой плакат с надписью No war in Ukraine («Нет войне на Украине») на украинском флаге. Кадр, где спортсмен держит плакат в руках, был показан в прямом эфире телетрансляции.
Согласно олимпийской хартии, любые политические акции на Играх запрещены, однако в МОК уже сделали заявление о том, что санкций в отношении украинского спортсмена не последует.
«Это был общий призыв к миру»
По сообщению «Матч ТВ», МОК не станет наказывать украинского скелетониста. Пресс-служба комитета заявила, что не считает действия Гераскевича политической акцией: «Мы поговорили со спортсменом. Это был общий призыв к миру. Для МОК вопрос закрыт».
Вопрос о санкциях появился, потому что, согласно олимпийской хартии, любые политические акции на Олимпиадах запрещены. По правилу 50 «на олимпийских объектах, в местах проведения соревнований и других олимпийских зонах не допускаются любые демонстрации или пропаганда политического, религиозного или расового характера».
Также перед началом Игр в Пекине организаторы заявили, что «любое выступление, которое противоречит олимпийскому духу или китайским законам, подлежит наказанию».
МОК счёл выступление Гераскевича не противоречащим олимпийскому духу и хартии.
Сам спортсмен уже прокомментировал ситуацию с демонстрацией плаката:
«Я очень боюсь войны, как любой нормальный человек, я не хочу её. Это моя позиция. Я уважаю [российских скелетонистов] как спортсменов, мы занимаемся одним делом. Но есть вещи, которые важнее наших отношений. Есть люди, которые могут пострадать, погибнуть через какие-то минуты. Мы против войны. Только за мир во всём мире», – приводит слова Гераскевича Sport24.
«Очень выверенный шаг»
Ситуацию с плакатом украинского спортсмена в России прокомментировала олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы РФ Светлана Журова:
«По сути, он сказал – мир во всём мире. Если в этой фразе была Россия и обвинение в агрессии, это было бы политическое заявление. Все поняли намёк, знают, о чём плакат украинца, но напрямую политического заявления нет. Это очень выверенный шаг. Конечно, звучит это неоднозначно, но претензии предъявить невозможно – он за мир. Очень грамотный в этом смысле оказался подход. Про нас там не говорится. Поднимем сейчас бучу, скажут, что мы это признаём. Провокация заключается в том, чтобы нас завести на эту тему», – сказала Журова.
А депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищёв считает, что МОК должен наказать Гераскевича:
«Некрасивое, непонятное действие украинского атлета, явно кем-то спланированное и срежиссированное. Потому что, уверен, спортсменам перед подготовкой к главному старту четырёхлетия думать о каких-то политических акциях и лозунгах глупо.
Считаю, что со стороны МОК обязательно должно последовать наказание. Такие вещи недопустимы. Если у нас каждый спортсмен будет себе позволять политические, экономические или социальные лозунги, Олимпийские игры превратятся в парад хотелок», – приводит слова Свищёва «Матч ТВ».
Ранее Владислав Гераскевич продемонстрировал свои сани, на которых изображены очертания Украины. На этих же санях он выступил на Олимпиаде-2022. Некоторые также назвали это политической акцией, так как на этих очертаниях Крым включён в состав Украины.
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