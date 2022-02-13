Белорусские спортсмены оправдываются за неудачные выступления на Олимпиаде

В телеграм-канале Национального олимпийского комитета Беларуси были опубликованы видео, на которых спортсмены оправдываются за неудачные выступления на Олимпийских играх-2022 в Пекине.

Среди спортсменов, записавших видео – лыжник Егор Шпунтов, занявший 53-е место в спринте и 68-е место в гонке на 15 километров, а также фристайлисты Станислав Гладченко и Максим Густик, занявшие шестое место в командном миксте.

«Себя оцениваю не очень. Приехал бежать спринт. Пробежал, не сказать, что в свою силу. Не знаю, с чем это связано. Возможно, с акклиматизацией. Гонка выпала в те дни, когда совсем нет состояния и самочувствия. Бежал 15 км – не совсем мой профиль, я спринтер, но пробежал в свою силу», – сказал в видео Егор Шпунтов.