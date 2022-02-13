Геркус: если забанят Валиеву, это самоубийство руководства фигурного катания

Бывший президент московского футбольного клуба «Локомотив» Илья Геркус выразил мнение о возможном наказании 15-летней российской фигуристки Камилы Валиевой, выступающей на Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай), у которой ранее была выявлена положительная допинг-проба.
«Если антидопинговая борьба сжирает таких невероятных, немыслимых спортсменок, как Камила Валиева, то не нужна эта борьба. Надо выходить из неё. Система сломалась, сломались правила. ВАДА и МОК и ИСУ превратились в клоунов и стреляют даже не в ногу. Прямо в голову фигурному катанию.
Если забанят Камилу, это самоубийство руководства фигурного катания, олимпийского движения. Их задача была сберечь и приумножить олимпийский дух, дух праздника. А не превращать праздник в казнь», — написал Геркус в своём телеграм-канале.
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