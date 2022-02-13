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Александра Трусова чисто выполнила пять четверных прыжков на тренировке

Александра Трусова чисто выполнила пять четверных прыжков на тренировке
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Российская фигуристка Александра Трусова выполнила прогон произвольной программы на тренировке на Олимпийских играх в Пекине (Китай). Спортсменка чисто исполнила четверной флип, четверной сальхов, четверной тулуп, двойной аксель — тройной тулуп, четверной лутц, четверной лутц — ойлер — тройной сальхов, передаёт корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Соревнования женщин на Олимпиаде в Пекине стартуют 15 февраля. Камила Валиева в короткой программе должна выступить под 26-м номером, Александра Трусова под 28-м, Анна Щербакова — под 29-м. Решение по ситуации с допуском Валиевой к участию в личном турнире будет объявлено 14 февраля.

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