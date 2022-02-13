Камилу Валиеву встретили аплодисментами в микст-зоне на Олимпиаде в Пекине

Российские фигуристки Камила Валиева, Александра Трусова и Анна Щербакова прошли через микст-зону после тренировки на Олимпийских играх в Пекине в сопровождении старшего тренера сборной России Валерия Артюхова. Вопросов спортсменкам никто не задавал.

Журналисты встретили Валиеву аплодисментами, передаёт корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Соревнования женщин на Олимпиаде в Пекине стартуют 15 февраля. Камила Валиева в короткой программе должна выступить под 26-м номером, Александра Трусова под 28-м, Анна Щербакова — под 29-м. Решение об участии Камилы в личном турнире будет объявлено CAS 14 февраля.

Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022



Оперативные новости с Олимпиады в телеграм-канале «Чемпионата» о фигурке! Начинай читать.