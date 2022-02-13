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ВАДА намерено проверить всё взрослое окружение Камилы Валиевой

ВАДА намерено проверить всё взрослое окружение Камилы Валиевой
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Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) проведёт расследование по делу российской фигуристки Камилы Валиевой, сообщает Reuters.

По информации издания, орган намерен проверить всё окружение 15-летней спортсменки: тренеров, врачей и других взрослых, окружающих её.

Ранее 15-летняя ученица Этери Тутберидзе Камила Валиева была уличена в применении допинга. Валиева в составе сборной России выиграла командный турнир на Олимпиаде в Пекине, но церемония награждения до сих пор не была проведена.

Соревнования женщин на Олимпиаде в Пекине стартуют 15 февраля. Валиева в короткой программе должна выступить под 26-м номером, Александра Трусова под 28-м, Анна Щербакова — под 29-м. Решение об участии Камилы в личном турнире будет принято CAS 14 февраля.

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