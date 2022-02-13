ВАДА намерено проверить всё взрослое окружение Камилы Валиевой

Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) проведёт расследование по делу российской фигуристки Камилы Валиевой, сообщает Reuters.

По информации издания, орган намерен проверить всё окружение 15-летней спортсменки: тренеров, врачей и других взрослых, окружающих её.

Ранее 15-летняя ученица Этери Тутберидзе Камила Валиева была уличена в применении допинга. Валиева в составе сборной России выиграла командный турнир на Олимпиаде в Пекине, но церемония награждения до сих пор не была проведена.

Соревнования женщин на Олимпиаде в Пекине стартуют 15 февраля. Валиева в короткой программе должна выступить под 26-м номером, Александра Трусова под 28-м, Анна Щербакова — под 29-м. Решение об участии Камилы в личном турнире будет принято CAS 14 февраля.

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