На Украине прервали эфир женской лыжной эстафеты ОИ, чтобы не показывать финиш россиянок

Вчера, 13 февраля, на Олимпийских играх в Пекине (Китай) состоялась лыжная женская эстафета. Победу в ней одержала сборная России.

На Украине прервали трансляцию гонки за несколько минут до финиша. Вместо заключительной части дистанции украинским зрителям показали включение из студии, где обсуждали политическую акцию скелетониста Владислава Гераскевича и последние результаты украинских спортсменов в Пекине.

По поводу этого возникли споры в сети между украинскими болельщиками:

«Я извиняюсь, но россияне также неоднократно останавливали трансляции во время побед наших команд, поэтому я лично не очень пожалел, что не увидел их победу! Но согласен, спорт не должен быть политически не связанным, а быть независимым».

«Поздравляю достойных спортсменов, гонка была невероятная. Тот, кто умеет радоваться успехам других, тот называется человеком и поднимает свою страну».

«Я бы и сам переключил канал, ну неприятно мне смотреть, как враг побеждает! Это совершенно нормально! Я ненавижу всё, что с ними связано!»

«У меня бабушка, спортсменка, тоже смотрит, вся семья смотрит, и оборвали на самом интересном месте».

«Странно вести себя, как Россия, верно? При этом можно ничего не аннексировать. Только над русским поведением мы смеёмся, а своё такое же уважаем».

«Это дорога в никуда, если мы говорим, что Украина идёт по пути развитых демократических государств, а не России. Нашли с кого брать пример».

Отметим, что в лыжной эстафете Украина единственной из всех участников не дошла до финиша, так как их обогнали на круг.

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