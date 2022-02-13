Валиева улыбалась и проверяла лёд, Дудаков давал указания. Фото с тренировки фигуристок

Камила Валиева, Анна Щербакова и Александра Трусова провели тренировку на Олимпийских играх в Пекине.

Российская фигуристка Александра Трусова выполнила прогон произвольной программы на тренировке. Спортсменка чисто исполнила четверной флип, четверной сальхов, четверной тулуп, двойной аксель — тройной тулуп, четверной лутц, четверной лутц — ойлер — тройной сальхов.

Российская фигуристка Камила Валиева с ошибками выполнила прогон произвольной программы на тренировке. Она исполнила четверной сальхов, тройной аксель, четверной тулуп (степаут), четверной тулуп — ойлер — тройной сальхов, тройной флип — тройной тулуп, тройной лутц — тройной тулуп (степаут), передаёт корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Соревнования женщин на Олимпиаде в Пекине стартуют 15 февраля. Камила Валиева в короткой программе должна выступить под 26-м номером, Александра Трусова под 28-м, Анна Щербакова — под 29-м. Решение по ситуации с допуском Валиевой к участию в личном турнире будет объявлено 14 февраля.

Лучшие кадры с тренировки фигуристок в Пекине — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.