Россия поднялась на седьмое место в медальном зачёте Олимпийских игр — 2022 в Пекине

Сборная России поднялась на седьмое место в медальном зачёте зимних Олимпийских игр в Пекине (Китай). Это произошло после завоевания российскими лыжниками золота в эстафете.



В активе сборной России 4 золотые, 4 серебряные и 6 бронзовых наград.



В медальном зачёте лидирует Германия (8 золотых, 5 серебряных, 1 бронзовая медали). Всего на Олимпиаде в Пекине будет разыграно 109 комплектов медалей в 15 видах спорта.



На зимних Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане (Южная Корея) сборная России заняла 13-е место в медальном зачёте: 2 золотые, 6 серебряных и 9 бронзовых медалей.

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