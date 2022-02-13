Сергей Устюгов финишировал в олимпийской эстафете с флагом в руках

Российский лыжник Сергей Устюгов, выступавший на заключительном этапе эстафеты на зимних Олимпийских играх в Пекине, финишировал с флагом Олимпийского комитета России в руках. Из-за санкций сборная России на Играх-2022 не может выступать под своим флагом.

Сергей Устюгов берёт флаг ОКР перед финишем. Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Олимпийские игры – 2022. Лыжные гонки. Эстафета, 4x10. Мужчины

1. Россия (Алексей Червоткин, Александр Большунов, Денис Спицов, Сергей Устюгов) — 1:54.50,7

2. Норвегия (Эмиль Иверсен, Пол Голберг, Ханс Кристер Холунд, Йоханнес Клебо) — отставание +1.07,2 секунды

3. Франция (Ришар Жуве, Уго Лапалус, Клеман Парисс, Морис Манифика) +1.16,4.

Напомним, 12 февраля женская команда России тоже завоевала золотые медали в эстафете.

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