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Сергей Устюгов финишировал в олимпийской эстафете с флагом в руках

Сергей Устюгов финишировал в олимпийской эстафете с флагом в руках
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Российский лыжник Сергей Устюгов, выступавший на заключительном этапе эстафеты на зимних Олимпийских играх в Пекине, финишировал с флагом Олимпийского комитета России в руках. Из-за санкций сборная России на Играх-2022 не может выступать под своим флагом.

Сергей Устюгов берёт флаг ОКР перед финишем.

Сергей Устюгов берёт флаг ОКР перед финишем.

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Олимпийские игры – 2022. Лыжные гонки. Эстафета, 4x10. Мужчины
1. Россия (Алексей Червоткин, Александр Большунов, Денис Спицов, Сергей Устюгов) — 1:54.50,7
2. Норвегия (Эмиль Иверсен, Пол Голберг, Ханс Кристер Холунд, Йоханнес Клебо) — отставание +1.07,2 секунды
3. Франция (Ришар Жуве, Уго Лапалус, Клеман Парисс, Морис Манифика) +1.16,4.

Напомним, 12 февраля женская команда России тоже завоевала золотые медали в эстафете.

Сергей Устюгов, лыжные гонки — Герои сборной России на Олимпиаде-2022 Сергей Устюгов, лыжные гонки — Герои сборной России на Олимпиаде-2022

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