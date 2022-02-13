Александр Тихонов отреагировал на золото лыжников в эстафете на Олимпиаде

Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов прокомментировал победу мужской сборной России по лыжным гонкам в эстафете на Олимпиаде в Пекине. Золото выиграли Алексей Червоткин, Александр Большунов, Денис Спицов и Сергей Устюгов.
«Настоящие красавцы и герои! Ребята — молодцы. Правильно сделали, что поставили Устюгова на последний этап. Думаю, его карьера подходит к концу, если он уйдёт олимпийским чемпионом, это будет потрясающе! Были переживания, но он не дал ничего сделать Клебо. В итоге сам Клебо встал, а Серёга докатил гениально до финиша», — сказал Тихонов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022
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- 13 февраля 2022
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