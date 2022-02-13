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Мужская сборная России впервые в новейшей истории выиграла лыжную эстафету на ОИ

Мужская сборная России впервые в новейшей истории выиграла лыжную эстафету на ОИ
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Российские лыжники впервые в новейшей истории выиграли эстафету на Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай).

Алексей Червоткин, Александр Большунов, Денис Спицов и Сергей Устюгов завоевали золото, имея преимущество в более минуты. Серебро завоевала команда Норвегии. Тройку призёров замкнули французы.

Олимпийские игры – 2022. Лыжные гонки. Эстафета, 4x10. Мужчины.

1. Россия (Алексей Червоткин, Александр Большунов, Денис Спицов, Сергей Устюгов) — 1:54.50,7
2. Норвегия (Эмиль Иверсен, Пол Голберг, Ханс Кристер Холунд, Йоханнес Клебо) — отставание +1.07,2 секунды
3. Франция (Ришар Жуве, Уго Лапалус, Клеман Парисс, Морис Манифика) +1.16,4.

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Денис Спицов, лыжные гонки — Герои сборной России на Олимпиаде-2022 Денис Спицов, лыжные гонки — Герои сборной России на Олимпиаде-2022
Александр Большунов, лыжные гонки — Герои сборной России на Олимпиаде-2022 Александр Большунов, лыжные гонки — Герои сборной России на Олимпиаде-2022
Алексей Червоткин, лыжные гонки — Герои сборной России на Олимпиаде-2022 Алексей Червоткин, лыжные гонки — Герои сборной России на Олимпиаде-2022
Сергей Устюгов, лыжные гонки — Герои сборной России на Олимпиаде-2022 Сергей Устюгов, лыжные гонки — Герои сборной России на Олимпиаде-2022

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