Ульяна Нигматуллина допустила фальстарт в гонке преследования на Олимпиаде

Российская биатлонистка Ульяна Нигматуллина допустила фальстарт в женской гонке преследования на Олимпийских играх в Пекине (Китай).
Нигматуллина выехала из стартовых ворот раньше своего времени (+ 1.27,5 от лидера), но вернулась и стартовала в нужное время. Санкций к российской спортсменке применено не будет.
Напомним, сегодня, 13 февраля, на зимних Олимпийских играх в Пекине (Китай) стартовала женская биатлонная гонка преследования на 10 км с четырьмя огневыми рубежами.
Первой на дистанцию отправилась победительница спринта норвежка Марте Рёйселанд. Участие в гонке принимают четыре россиянки: Кристина Резцова, Ульяна Нигматуллина, Ирина Казакевич и Светлана Миронова.
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- 13 февраля 2022
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