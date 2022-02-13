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Ульяна Нигматуллина допустила фальстарт в гонке преследования на Олимпиаде

Ульяна Нигматуллина допустила фальстарт в гонке преследования на Олимпиаде
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Российская биатлонистка Ульяна Нигматуллина допустила фальстарт в женской гонке преследования на Олимпийских играх в Пекине (Китай).

Нигматуллина выехала из стартовых ворот раньше своего времени (+ 1.27,5 от лидера), но вернулась и стартовала в нужное время. Санкций к российской спортсменке применено не будет.

Напомним, сегодня, 13 февраля, на зимних Олимпийских играх в Пекине (Китай) стартовала женская биатлонная гонка преследования на 10 км с четырьмя огневыми рубежами.

Первой на дистанцию отправилась победительница спринта норвежка Марте Рёйселанд. Участие в гонке принимают четыре россиянки: Кристина Резцова, Ульяна Нигматуллина, Ирина Казакевич и Светлана Миронова.

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