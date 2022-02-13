Тихонов предложил дать звания Героя России Бородавко, Вяльбе и Большунову

Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов призвал наградить тренерский штаб лыжной сборной России и Александра Большунова после победы мужской команды в эстафете на Олимпиаде в Пекине. Золото выиграли Алексей Червоткин, Александр Большунов, Денис Спицов и Сергей Устюгов.

«Бородавко заслужил Героя России, потом Вяльбе, потом Большунов. Не надо бояться давать тем, кто заслужил. А часто дают тем, кто понятия не имеет. Но жираф большой, ему виднее», — сказал Тихонов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Олимпийские игры – 2022. Лыжные гонки. Эстафета, 4x10. Мужчины

1. Россия (Алексей Червоткин, Александр Большунов, Денис Спицов, Сергей Устюгов) — 1:54.50,7

2. Норвегия (Эмиль Иверсен, Пол Голберг, Ханс Кристер Холунд, Йоханнес Клебо) — отставание +1.07,2 секунды

3. Франция (Ришар Жуве, Уго Лапалус, Клеман Парисс, Морис Манифика) +1.16,4.