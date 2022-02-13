Легков — о золоте: доказали, что норвежцев нет — есть только Россия! Мы лучшие в мире

Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков поделился эмоциями от победы сборной России в мужской эстафете на Олимпиаде в Пекине. Золото выиграли Алексей Червоткин, Александр Большунов, Денис Спицов и Сергей Устюгов.

«Шикарные эмоции! Червоткин сделал отрыв, а другие поддержали. Все провели этап идеально. Очень рад за Устюгова, все стали чемпионами. Голоса нет, эмоций нет. Я счастлив! Окончательно лучшие в мире, теперь никто не подвергнет это сомнению. 40 лет не было золотого дубля. Мы переживали, что есть норвежцы, но ребята доказали, что нет норвежцев. Есть только Россия!» — сказал Легков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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