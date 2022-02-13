Вылегжанин объяснил, почему Клебо не смог догнать Устюгова на последнем этапе эстафеты ОИ

Чемпион мира по лыжным гонкам, трёхкратный призёр ОИ Максим Вылегжанин прокомментировал победу мужской сборной России по лыжным гонкам в эстафете на Олимпиаде в Пекине. Золото выиграли Алексей Червоткин, Александр Большунов, Денис Спицов и Сергей Устюгов.

«Великолепная гонка, историческая победа. Всё, что было задумано тренерским составом, было сделано. Мы как раз бежали, убегали и убегали, а в конце оставалось только уже удержать лидерство.

Все, кто смотрел гонку, видели, что на первом этапе наши как раз сделали задел. Потом норвежцы все этапы пытались догнать нас. Почему Клебо не смог догнать Устюгова? Норвежец сначала втянулся в первый круг, затем второй начал отыгрывать… Но было заметно, что он не в форме, не в том состоянии. Сергей же в хорошей форме: прошёл всё ровно и нисколько не дал ему приблизиться. Возможно, атака у соперников и была: просто не такая явная. Наши в лучшей форме, чем норвежцы. Это было видно на всех этапах», — сказал Вылегжанин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Айгуль Силкиной.

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