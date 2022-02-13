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Василий Уткин отреагировал на победу российских лыжников в олимпийской эстафете

Василий Уткин отреагировал на победу российских лыжников в олимпийской эстафете
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Известный спортивный журналист и блогер Василий Уткин отреагировал на победу мужской сборной России по лыжным гонкам в эстафете на Олимпиаде в Пекине. Золото выиграли Алексей Червоткин, Александр Большунов, Денис Спицов и Сергей Устюгов.

«Сорок два года прошло. Олимпиада в Лейк-Плэсиде — первая, что я видел второклашкой. Тогда всё казалось нормальным и всегда так и останется, и будет — наши выиграли лыжную эстафету, ура, конечно, но как же иначе-то может быть?

Потом сорок два года было совсем иначе. Очень по-разному иначе. Только не победно.

Я счастлив сегодня. Ничего не смотрел, боялся; мужскую эстафету не мог пропустить. Какие молодцы…» — написал Уткин в своём телеграм-канале.

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