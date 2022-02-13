Юрий Бородавко: по подбору лыжников у нас сильнейшая команда в мире

Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко прокомментировал достижение мужской сборной в эстафете на Олимпиаде в Пекине. Алексей Червоткин, Александр Большунов, Денис Спицов и Сергей Устюгов выиграли золото. Мужская сборная России/СССР не выигрывала олимпийскую эстафету 42 года.

«Конечно, я смотрел гонку в 80-м году. Это были великолепные лыжники. И сегодня по подбору лыжников у нас сильнейшая команда в мире. Мог ли я предположить, что разрыв между золотом будет 42 года? Это спорт. Каждое поколение старалось, но не всегда получалось. Сейчас подобрались великолепные ребята, которые смогли это сделать. Будем надеяться, что они пришли надолго», — передаёт слова Бородавко корреспондент «Чемпионата» Андрей Шитихин.

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