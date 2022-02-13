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Морилов объяснил, за счёт чего российские лыжники завоевали золото в эстафете на ОИ

Морилов объяснил, за счёт чего российские лыжники завоевали золото в эстафете на ОИ
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Бронзовый призёр Олимпийских игр 2010 года Николай Морилов прокомментировал победу мужской сборной России по лыжным гонкам на Олимпиаде в Пекине. Золото выиграли Алексей Червоткин, Александр Большунов, Денис Спицов и Сергей Устюгов.

«Поздравляю ребят и всю страну с победой! Очень сильное и уверенное выступление. Всё сложилось, как и у девчонок, даже лучше. Готовность у ребят сильная, провалились норвежские соперники на первом этапе. Они уже не смогли достать наших ребят. Везёт сильнейшим, но тут не только везение, видна и огромная работа наших ребят. В лыжной команде сборной России, команде Елены Валерьевны Вяльбе — теперь восемь олимпийских чемпионов», — сказал Морилов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

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