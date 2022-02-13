Матвеева: вся Россия следила за эстафетой. Победить с минутным отрывом — очень солидно

Российская лыжница Наталья Матвеева отреагировала на победу мужской сборной России в эстафетной гонке на зимних Олимпийских играх в Пекине (Китай). Золото выиграли Алексей Червоткин, Александр Большунов, Денис Спицов и Сергей Устюгов.

«Это просто великолепно! Думаю, вся Россия следила за гонкой. С минутным, как говорится, отрывом — это очень солидно. Каждый этап ребята отработали на максимум. Честно, очень рады. Вчера девчонки выиграли, сегодня — ребята.



Мы сегодня были на голову выше, чем остальные команды. Если посмотреть в совокупности — как в каждой команде спортсмен выступал — можно сказать, что у нас была самая стабильная команда. Она показала превосходный результат, одержала победу с большим преимуществом», — сказала Матвеева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Айгуль Силкиной.

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