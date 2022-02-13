Васильев о женском пасьюте: это Олимпиада, нельзя так вольно вести себя на огневом рубеже

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев прокомментировал выступление российских биатлонистов в гонке преследования на зимних Олимпийских играх в Пекине.



«Это Олимпиада, здесь нельзя так вольно вести себя на огневом рубеже. Миронова сегодня на последнем рубеже пять кругов шарахнула — не понимаю, что это такое. Что случилось с Резцовой, тоже объяснить невозможно. Пять кругов на одному огневом рубеже стрелять… как это?» — сказал Васильев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

Лучшей из россиянок стала Ульяна Нигматуллина. Она заняла 11-ю позицию, промахнувшись 3 раза. Победу праздновала представительница Норвегии Марте Рёйселанд. Второе место заняла шведка Эльвира Эберг. Тройку лучших замкнула ещё одна норвежка Тириль Экхофф.