Хованцев — о женском пасьюте: такое никуда не годится. С Резцовой связывали все надежды

Бывший главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев прокомментировал провальное выступление российских биатлонисток в гонке преследования на Олимпиаде в Пекине.

«Всё очень грустно. Бороться сегодня могла только Резцова. Да, она попробовала, но мне кажется, Кристина завысила скорость с первого круга. Надо было идти как обычно и спокойно стрелять. Нормального хода Кристины хватило бы, чтобы показать нормальный результат. Можно было бороться. Такое никуда не годится.



С Резцовой и Нигматуллиной связывали все надежды. Четыре рубежа для нас хорошая гонка, могли быть очень высоко. Со стрельбой просто не справились. Было видно, что Нигматуллина сегодня зависала по ходу.



Для девушек остаётся эстафета и масс-старт. Хотелось бы, чтобы Резцова восстановилась морально и функционально. Кристина может хорошо стрелять, мы все этого очень ждём», — сказал Хованцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.