Светлана Миронова допустила 5 промахов на последнем рубеже в пасьюте на ОИ-2022
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Российская биатлонистка Светлана Миронова допустила 5 промахов на последней стойке во время гонки преследования на Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай).
По итогам гонки Миронова стала 41-й, допустив в общей сложности 6 непопаданий. Она отстала от чемпионки норвежки Марте Рёйселанд на 5 минут 38 секунд. Серебряным призёром пасьюта стала шведка Эльвира Эберг, бронзовым — ещё одна норвежка Тириль Экхофф.
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