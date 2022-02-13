Степанова — о дубле в эстафетах на ОИ: хейтеры пусть съедят свои лыжные шапочки

Олимпийская чемпионка в эстафете российская лыжница Вероника Степанова прокомментировала победу россиян в мужской эстафете на Олимпиаде-2022 в Пекине (Китай).

«Относительно победы мужчин, повторю, что уже сказала в посте в «Инстаграме»: это победа системы. Одна медаль — заслуга конкретных атлета, тренера. Две победы в эстафетах, особенно такая убедительная как у мужчин, — это символ превосходства системы. Все haters и doubters пусть съедят свои лыжные шапочки! Вяльбе великий менеджер, и её система заработала на полную мощность. И да, я обещала ещё осенью, что мы сможем «догнать и перегнать» всех ближе к Олимпиаде-2026. Извините, что получилось раньше», — сказала Степанова в беседе с главным редактором «Чемпионата» Вячеславом Опахиным.

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