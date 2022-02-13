Драчёв объяснил провальную гонку Кристины Резцовой в пасьюте на Олимпиаде

Бывший президент Союза биатлонистов России Владимир Драчёв прокомментировал выступление россиянок в гонке преследования на Олимпиаде в Пекине. Лучшей из национальной команды стала Ульяна Нигматуллина, финишировавшая 11-й. Резцова стартовала 6-й, а финишировала 26-й.

«Слабенько. Очень слабенько. Мне кажется, выдающийся настрой Кристины Резцовой не дал ей вообще никаких шансов. Она бросилась сразу же в работу… На мой взгляд, в горах это недопустимо: надо очень аккуратно врабатываться, особенно в первый круг. Ну и промахи посыпались один за одним что у Резцовой, что у Нигматуллиной. Казакевич справилась с лёжкой, но дальше немножко провалила стойки. С Мироновой похожая ситуация: вначале пошла, затем её даже не показали.

Проигрыш огромный. Мы понимаем, что с такими результатами без шансов на медали. Но ничего, смотрим и болеем дальше. У Резцовой не получилось, а на остальных мы даже не надеялись. Есть ещё женская эстафета, где наши могут собраться. И в целом команда, конечно, может побиться за медали, если справится с ошибками, которые допускает на каждом рубеже. Причём эти ошибки совершает каждая спортсменка», — сказал Драчёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Айгуль Силкиной.

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