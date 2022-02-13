Владимир Путин обратился к мужской сборной России по лыжным гонкам

Президент России Владимир Путин обратился к лыжникам Алексею Червоткину, Александру Большунову, Денису Спицову и Сергею Устюгову, которые выиграли золото в эстафете на Олимпиаде в Пекине.

«Уважаемые Алексей Александрович, Александр Александрович, Денис Сергеевич, Сергей Александрович! От души поздравляю вас с триумфом на XXIV Олимпийских зимних играх в Пекине.



В эстафете – одном из наиболее сложных и престижных видов лыжных гонок – вы выступили как крепкая, сплочённая команда, с первого этапа задали высочайший, победный темп. Чувство локтя, выдержка, уверенность в своих силах помогли вам обойти опытных соперников, стать чемпионами.



И конечно, особые слова признательности – старшему тренеру сборной России по лыжным гонкам Юрию Викторовичу Бородавко и всему тренерскому коллективу. Близкие и друзья, наставники и болельщики, вся Россия гордятся вами», — говорится в поздравлении Путина, опубликованном на официальном сайте главы государства.

Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022



Самое важное об Олимпиаде в Пекине в телеграм-канале «Чемпионата»! Подписывайся.