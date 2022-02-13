Конькобежец Ивлиев вышел в финал А Олимпийских игр на дистанции 500 м
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Российский конькобежец Константин Ивлиев квалифицировался в финал А Олимпийских игр на дистанции 500 метров.
Он выиграл первый полуфинальный заезд со временем 40.655.
Другой российский конькобежец Павел Ситников стал третьим в первом полуфинале, показав время 40.848 секунды. От второго места его отделила 0,001 секунды. Ситников выступит в финале B.
Финал A стартует в 15:14 по московскому времени, в нём выступят россиянин Константин Ивлиев, Пьетро Сигель из Италии, Лю Шаоан, представляющий Венгрию, и представитель Казахстана Абзал Ажгалиев. Финал B — в 15:09 мск.
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Олимпиада 2022. Шорт-трек
Мужчины. 500 м. 1/2 финала
13 февраля 2022, воскресенье. 14:27 МСК
Окончено
1
Шаоан Лю
Венгрия
40.157
1
Константин Ивлиев
Россия
40.655
2
Пьетро Сигель
Италия
40.847
2
Абзал Ажгалиев
Казахстан
40.462
3
Дацзин У
Китай
40.478
3
Павел Ситников
Россия
40.848
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