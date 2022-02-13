Губерниев включил песню Гурченко в честь золота российских лыжников и бронзы Латыпова

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев во время работы в прямом эфире канала «Россия 1» включил фрагмент песни популярной советской и российской певицы Людмилы Гурченко «Команда молодости нашей». Как подчеркнул Дмитрий, сделал он это в честь завоевания российским биатлонистом Эдуардом Латыповым бронзовой медали в гонке преследования на Олимпийских играх в Пекине, а также в честь победы российских лыжников в эстафете.
Напомним, победу в гонке преследования одержал французский биатлонист Кентен Фийон Майе. Серебряную медаль завоевал норвежец Тарьей Бё.
За сборную России в эстафете участие принимали Алексей Червоткин, Александр Большунов, Денис Спицов и Сергей Устюгов. Второй в эстафете стала национальная команда Норвегии, третьими были французы.
- 13 февраля 2022
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