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Губерниев включил песню Гурченко в честь золота российских лыжников и бронзы Латыпова

Губерниев включил песню Гурченко в честь золота российских лыжников и бронзы Латыпова
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Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев во время работы в прямом эфире канала «Россия 1» включил фрагмент песни популярной советской и российской певицы Людмилы Гурченко «Команда молодости нашей». Как подчеркнул Дмитрий, сделал он это в честь завоевания российским биатлонистом Эдуардом Латыповым бронзовой медали в гонке преследования на Олимпийских играх в Пекине, а также в честь победы российских лыжников в эстафете.

Напомним, победу в гонке преследования одержал французский биатлонист Кентен Фийон Майе. Серебряную медаль завоевал норвежец Тарьей Бё.

За сборную России в эстафете участие принимали Алексей Червоткин, Александр Большунов, Денис Спицов и Сергей Устюгов. Второй в эстафете стала национальная команда Норвегии, третьими были французы.

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