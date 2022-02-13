Васильев: Латыпов в тяжёлую погоду допустил один штрафной круг — выдающийся результат!

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев прокомментировал бронзовую медаль российского биатлониста Эдуарда Латыпова в гонке преследования на Олимпийских играх — 2022 в Пекине (Китай).

«Эдик — молодец! В такую тяжёлую погоду всего один штрафной круг допустил. Это выдающийся результат. Не говорю уже про Фийона Майе, как можно в таких климатических условиях ноль стрелять… Даже для меня это непонятно, хотя со стрельбой никогда проблем не было. Просто герои какие-то.



У Цветкова лёжка не задалась. Но ничего страшного, отчаиваться никому не надо. Нужно спокойно готовиться к эстафете и масс-старту. В эстафете есть все шансы как минимум быть на подиуме, может, побороться и за золото при удачном стечении обстоятельств.



Видимо, Латыпову хватило времени отойти после болезни, восстановиться. Главное — стрельбу наладил, ход-то у него более-менее ровный был. А сейчас в таких тяжёлых условиях так здорово стреляет — молодец», — сказал Васильев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.