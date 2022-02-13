Определились российские биатлонисты, которые выступят в масс-старте на Олимпийских играх

Определились кандидатуры среди российских биатлонистов для участия в масс-старте на Олимпийских играх в Пекине (Китай).
Александр Логинов, Эдуард Латыпов и Максим Цветков представят национальную команду в гонке. Она состоится 18 февраля в 12:00 мск. Даниил Серохвостов попал в число запасных.
Напомним, в масс-старт на Олимпийских играх можно квалифицироваться по трём квотам. Первая – медалисты олимпийских личных гонок. Вторая — биатлонисты, которые входят в топ-15 общего зачёта Кубка мира, но на Олимпийских играх не завоевали медалей.
В третью квоту входят те, кто набрал больше всего очков в первых трёх личных гонках нынешней Олимпиады.
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- 13 февраля 2022
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