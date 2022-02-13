«Везёт тому, кто везёт!» Рожков оценил бронзовую медаль Латыпова в гонке преследования

Чемпион мира по биатлону Сергей Рожков оценил выступление Эдуарда Латыпова в гонке преследования на Олимпийских играх в Пекине (Китай). Россиянин завоевал бронзу.



«Все ждали и надеялись, что личные медали появятся. У мальчишек была очень большая мотивационная составляющая. Латыпов сегодня молодец. Мы очень рады.



При стрельбе присутствовал элемент везения, потому что был сильный шквалистый ветер. Что сказать, везёт тому, кто везёт! Значит, так и нужно было. Всех поздравляю с бронзовой наградой!» — сказал Рожков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

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