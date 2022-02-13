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«Попадать было невозможно». Максим Цветков объяснил проблемы со стрельбой в пасьюте ОИ

«Попадать было невозможно». Максим Цветков объяснил проблемы со стрельбой в пасьюте ОИ
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Российский биатлонист Максим Цветков прокомментировал 17-й результат в гонке преследования на Олимпийских играх 2022 года в Пекине. Максим допустил 6 промахов.

«На рубеже был ужасный порыв ветра. Я пришёл на второй рубеж чуть позже группы, и нас просто заметало снегом. Невозможно было попадать, первые три выстрела сносило. Потом, когда ветер стих, я уже два закрывал.

Сегодня была лотерея. Не справлялся на рубеже. Мы здесь уже работали в таких погодных условиях. Но на рубеже то два, то ноль. Возможно, стоило больше поправку делать, но я и так щелчков 6-7 сегодня выкрутил. С такими порывами сложно стрелять, если бы просто ветер дул сильный, это одно, а когда именно порывы дуют — сложно среагировать», — сказал Цветков в эфире канала «Россия 1».

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