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«Грандиозный успех!» Дмитрий Губерниев — о бронзе Эдуарда Латыпова на Олимпиаде

«Грандиозный успех!» Дмитрий Губерниев — о бронзе Эдуарда Латыпова на Олимпиаде
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Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на завоевание российским биатлонистом Эдуардом Латыповым бронзовой медали в гонке преследования на Олимпийских играх в Пекине.

«Я надеялся на борьбу на золото. Но хочу восхититься Кентеном. Эдик подустал, в какой-то момент я начал хвататься за сердце, когда Хофер пытался отвоевать бронзу. Но это грандиозный успех! Я очень за него рад.

Большие надежды на масс-старт и эстафету. Мужская команда хорошо готова, чтобы уезжать из Пекина с одной медалью», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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