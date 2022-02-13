«Грандиозный успех!» Дмитрий Губерниев — о бронзе Эдуарда Латыпова на Олимпиаде

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на завоевание российским биатлонистом Эдуардом Латыповым бронзовой медали в гонке преследования на Олимпийских играх в Пекине.



«Я надеялся на борьбу на золото. Но хочу восхититься Кентеном. Эдик подустал, в какой-то момент я начал хвататься за сердце, когда Хофер пытался отвоевать бронзу. Но это грандиозный успех! Я очень за него рад.



Большие надежды на масс-старт и эстафету. Мужская команда хорошо готова, чтобы уезжать из Пекина с одной медалью», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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