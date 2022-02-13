Видеообзор победы российских лыжников в эстафете на Олимпийских играх — 2022

Мужская сборная России по лыжным гонкам выиграла эстафету на Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай). Серебро завоевала команда Норвегии. Тройку призёров замкнули французы.
Олимпийские игры – 2022. Лыжные гонки. Эстафета, 4x10. Мужчины.
1. Россия (Алексей Червоткин, Александр Большунов, Денис Спицов, Сергей Устюгов) — 1:54.50,7
2. Норвегия (Эмиль Иверсен, Пол Голберг, Ханс Кристер Холунд, Йоханнес Клебо) — отставание +1.07,2 секунды
3. Франция (Ришар Жуве, Уго Лапалус, Клеман Парисс, Морис Манифика) +1.16,4.
Права на видео принадлежат International Olympic Committee. Посмотреть видео можно на YouTube-канале «Olympics»
Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022
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