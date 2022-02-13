Вяльбе: не верю, что у Клебо была надежда догнать Устюгова

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе высказалась о выступлении российских лыжников в мужской эстафете на Олимпиаде в Пекине. Сборная России завоевала золото.

«Честно говоря, не верю, что у Клебо была надежда догнать Устюгова. Всё-таки был слишком большой отрыв. Если бы это было 30 километров, то можно было бы о чём-то думать, но это десятка. Хотя бывали случаи, когда люди просто вставали напрочь. К сожалению, и в нашей команде такой случай был. Я это помню. Когда я бегала, у мужчин такое было.



Наверное, сегодня просто наш день. Очередной наш день в этом заснеженном Китае. Все говорили, что здесь очень сложная трасса и она прямо для русских. Я сначала не верила, но сейчас все ребята после своих этапов говорили, что накрывало мгновенно. Даже Саша с Лёшей говорили, что надо передать Серёге, чтобы он не нёсся сломя голову. Это говорит о том, что здесь реально очень тяжёлая трасса. Значит, мы правильно к этому готовились», — сказала Вяльбе в эфире «Матч ТВ».