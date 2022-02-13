Латыпов: стартовал с приподнятым настроением, потому что знал о победе наших лыжников

Российский биатлонист Эдуард Латыпов высказался о бронзовой медали, которую он завоевал в гонке преследования на Олимпиаде в Пекине.



«Мысли на карантине в Германии? Я верил в себя, свои силы, и в меня верили. Слава богу, что были люди, которые меня поддерживали. Сначала, конечно, были мысли, но подумал и забыл. Я знал к чему готовлюсь, не опускал рук и только работал.



На эстафете были другие эмоции, но они сопоставимы. Это личная медаль в трудной борьбе. Для меня гонка складывалась хорошо: я справился с тремя рубежами. Хорошо, что попал последним выстрелом, потому что был сильный порыв. Концовка была напряжённая. Думаю, сегодня болельщикам было интересно смотреть нашу гонку. Она была непредсказуемой и интересной.



Я видел, что Тарьей Бё подустал и сделал отрыв. Дальше этот отрыв не увеличивался. Я понимал, что держу скорость. На второй части дистанции чувствовал себя более комфортно. Мне нужно было сохранить это расстояние и не подпускать Лукаса Хофера. Тогда я могу неплохо отработать финишную прямую, что и получилось. Сегодня была достаточно тяжёлая гонка. Я стартовал с приподнятым настроением, потому что досматривал гонку наших лыжников и знал, что они победили.



Благодарю бога, что смог дойти до финиша и реализовать сегодня всё. Одним словом описать свои эмоции? Счастье. Радость. Удовлетворение. Уже есть мыли о том, что нужно дальше готовиться – впереди две гонки. Они очень важные для нас и нашей команды. Нужно сохранить силы, идти вперёд и бороться», — передаёт слова Латыпова корреспондент «Чемпионата» Андрей Шитихин.



Напомним, сегодня, 13 февраля, российские лыжники в составе Алексея Червоткина, Александра Большунова, Дениса Спицова и Сергея Устюгова одержали победу в эстафете Олимпийских игр.