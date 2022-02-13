Камила Валиева даст показания на слушании CAS по делу о положительной допинг-пробе

Чемпионка России и Европы 2022 года российская фигуристка Камила Валиева даст показания на слушании по делу о её положительной допинг-пробе в Спортивном арбитражном суде (CAS) по видеосвязи, сообщает AP. Арбитрам предоставят русского переводчика.

По информации издания, трое судей CAS выслушают аргументы на закрытом заседании в конференц-зале пекинского отеля. Адвокаты и официальные лица также подключатся из Швейцарии и Пекина.

Напомним, 8 февраля Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) временно отстранило Валиеву, а 9 февраля отменило отстранение. Международный олимпийский комитет (МОК) и Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) подали апелляции на это решение в специальное отделение Спортивного арбитражного суда (CAS) в Пекине. Выступит ли Валиева в личном турнире, станет известно 14 февраля.

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