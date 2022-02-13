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«Спасибо, команда». Александр Большунов показал фото после победной эстафеты на Олимпиаде

«Спасибо, команда». Александр Большунов показал фото после победной эстафеты на Олимпиаде
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Российский лыжник Александр Большунов в своём «инстаграме» поблагодарил команду после победы в эстафете на зимних Олимпийских играх в Пекине (Китай). В составе сборной России золото также выиграли Алексей Червоткин, Денис Спицов и Сергей Устюгов.

«Спасибо, команда», — написал Большунов.

Пост доступен в «инстаграме» Александра Большунова.

На Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай) Большунов завоевал уже три медали: золото в скиатлоне и эстафете, а также серебро в классической разделке на 15 км. Всего на Олимпиаде в Пекине будет разыграно 109 комплектов медалей в 15 видах спорта.

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