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Жулин: Валиева — бриллиант, который нельзя зачеркнуть. Она лучше ВАДА и всех вместе взятых

Жулин: Валиева — бриллиант, который нельзя зачеркнуть. Она лучше ВАДА и всех вместе взятых
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Призёр Олимпийских игр Александр Жулин, тренер российского дуэта Виктория Синицина / Никита Кацалапов, высказался о скандале вокруг российской фигуристки Камилы Валиевой, которая была уличена в применении допинга. Решение о допуске 15-летней ученицы Этери Тутберидзе к личному турниру на Олимпиаде-2022 в Пекине будет объявлено завтра, 14 февраля.

«Валиевой желаю добра и удачи. Я совершенно не верю во всю эту историю. История притянута за уши. Поэтому я очень надеюсь, что всё будет так, как должно быть. Что всё будет хорошо.

Она — бриллиант, который нельзя зачеркнуть. Валиева – явление в фигурном катании. Она гораздо лучше, чем ВАДА и все остальные вместе взятые», — сказал Жулин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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