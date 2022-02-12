Что будет с Валиевой на Олимпиаде? Решение CAS ожидается сегодня. Онлайн

Олимпийские игры в Пекине начались для российских фигуристов с громкого скандала. Церемония награждения наших спортсменов по итогам командного турнира задержалась из-за положительного допинг-теста у кого-то из сборной. Обладательницей подозрительной пробы оказалась Камила Валиева. Однако 15-летняя фигуристка допинг на Олимпиаде не принимала. Тест за декабрь, сданный во время чемпионата России, показал в организме спортсменки незначительное содержание триметазидина. Микро-доза, найденная в организме Валиевой, не влияет на спортивные результаты, однако препарат официально запрещён.

РУСАДА сняло с Камилы временное отстранение, поэтому она фигуристка планирует выступить в личных соревнованиях. Однако Международный олимпийский комитет (МОК), Всемирное антидопинговое агентство и Международный союз конькобежцев (ISU) подали в Спортивный арбитражный суд (CAS) протесты по поводу отмены отстранения Валиевой. CAS принял их и обещал назначить дату заседаний.

Решение должны вынести сегодня после 17:20 по мск времени!