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Онлайн решения CAS по делу допинг-пробы Камилы Валиевой на Олимпиаде, подробности, последние новости

Что будет с Валиевой на Олимпиаде? Решение CAS ожидается сегодня. Онлайн
Андрей Гуров
Камила Валиева
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Спортивный арбитражный суд решает судьбу 15-летней фигуристки.

Олимпийские игры в Пекине начались для российских фигуристов с громкого скандала. Церемония награждения наших спортсменов по итогам командного турнира задержалась из-за положительного допинг-теста у кого-то из сборной. Обладательницей подозрительной пробы оказалась Камила Валиева. Однако 15-летняя фигуристка допинг на Олимпиаде не принимала. Тест за декабрь, сданный во время чемпионата России, показал в организме спортсменки незначительное содержание триметазидина. Микро-доза, найденная в организме Валиевой, не влияет на спортивные результаты, однако препарат официально запрещён.

РУСАДА сняло с Камилы временное отстранение, поэтому она фигуристка планирует выступить в личных соревнованиях. Однако Международный олимпийский комитет (МОК), Всемирное антидопинговое агентство и Международный союз конькобежцев (ISU) подали в Спортивный арбитражный суд (CAS) протесты по поводу отмены отстранения Валиевой. CAS принял их и обещал назначить дату заседаний.

Решение должны вынести сегодня после 17:20 по мск времени!

Live Александр Рожков

Валиева вышла на сегодняшнюю тренировку. Вместе с ней на льду другая российская фигуристка — Анна Щербакова.

08:52 Александр Рожков

Президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков оценил ситуацию вокруг положительного допинг-теста российской фигуристки.

«Ещё раз повторю: мы не сомневаемся в честности своей спортсменки. Это дело требует тщательного разбирательства, потому что вся эта дикая история вызывает слишком много вопросов. Необходимо выяснить, с одной стороны, все обстоятельства произошедшего, а, с другой — что же всё-таки происходило с взятой 25 декабря допинг-пробой в течение почти полутора месяцев после её отправки в зарубежную лабораторию.

Со своей стороны мы окажем спортсменке всестороннюю помощь. Для защиты её прав и интересов к данному делу привлечены квалифицированные юристы», — цитирует Горшкова официальный сайт ФФККР.

08:47 Александр Рожков

Выездная панель Спортивного арбитражного суда (CAS) рассмотрит апелляции по делу российской фигуристки Камилы Валиевой сегодня, 12 февраля. Вчера CAS зарегистрировал апелляции МОК и ВАДА на приостановку отстранения 15-летней фигуристки, допинг-проба которой дала положительный результат.

В регламенте CAS говорится, что решение принимается в течение 24 часов после регистрации апелляций. Таким образом, вердикт должен быть вынесен не ранее 17:20 по мск времени и не позднее вечера 12 февраля.

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