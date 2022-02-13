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В Минспорта отреагировали на бронзу Эдуарда Латыпова в гонке преследования на Олимпиаде

В Минспорта отреагировали на бронзу Эдуарда Латыпова в гонке преследования на Олимпиаде
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Министр спорта России Олег Матыцин прокомментировал завоевание биатлонистом Эдуардом Латыповым бронзовой медали в гонке преследования на Олимпиаде в Пекине.

«Поздравляю биатлониста Эдуарда Латыпова с бронзой в гонке преследования! На протяжении всей гонки была невероятная борьба в тяжёлых погодных условиях. Наш биатлонист справился со стрельбой, допустив лишь один промах на четырех огневых рубежах. На последнем круге Эдуард отстоял бронзу в борьбе с сильным соперником из Италии

Российский биатлонист, для которого это дебютные Олимпийские игры, завоевал в Пекине уже вторую медаль после бронзы в смешанной эстафете. Его результат в пасьюте войдёт в историю — это первая награда, выигранная российскими биатлонистами в олимпийских гонках преследования.

Поздравляю Союз биатлонистов России во главе с Виктором Майгуровым, тренерский штаб и личных тренеров Эдуарда! Удачи всей команде в следующих гонках. Только вперёд!» — приводит слова Матыцина пресс-служба Министерства спорта России.

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Эдуард Латыпов прокомментировал завоевание бронзы в гонке преследования на Олимпиаде
Комментарии
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