Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров За Красную машину! Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2022 Новости

Динара Алимбекова — о промахах: в глазах потемнело. Не помню ни изготовку, ни выстрелы

Динара Алимбекова — о промахах: в глазах потемнело. Не помню ни изготовку, ни выстрелы
Комментарии

Белорусская биатлонистка Динара Алимбекова прокомментировала неудачную стрельбу в гонке преследования на Олимпиаде в Пекине. Она совершила три промаха на первой стойке и заняла 19-е место.

«Озадачены все. Разумеется, перед эстафетой надо решить проблему, и на свежую голову мы это сделаем.

Я сегодня настраивалась стрелять чисто, но на третьем рубеже у меня просто потемнело в глазах. Я почему об этом рассказываю с улыбкой: вначале посчитала, что причина в диоптре, и стала его продувать.

Только потом поняла, что это другое. Так «наелась» на кругу, стараясь догонять шведок… Не помню ни изготовку, ни сами выстрелы. Четвёртый круг прошла пешком, и только это позволило справиться с заключительной стойкой, а затем доехать финишный круг. Но я решу все свои вопросы и вернусь сильнее!» — приводятся слова Алимбековой в телеграм-канале «Референт Рая».

Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022

Самое важное об Олимпиаде в Пекине в телеграм-канале «Чемпионата»! Подписывайся.

Новость по теме
Анна Сола прокомментировала выступление в гонке преследования на Олимпиаде
Комментарии
Новости. Олимпиада 2022
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022