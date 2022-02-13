Динара Алимбекова — о промахах: в глазах потемнело. Не помню ни изготовку, ни выстрелы

Белорусская биатлонистка Динара Алимбекова прокомментировала неудачную стрельбу в гонке преследования на Олимпиаде в Пекине. Она совершила три промаха на первой стойке и заняла 19-е место.
«Озадачены все. Разумеется, перед эстафетой надо решить проблему, и на свежую голову мы это сделаем.
Я сегодня настраивалась стрелять чисто, но на третьем рубеже у меня просто потемнело в глазах. Я почему об этом рассказываю с улыбкой: вначале посчитала, что причина в диоптре, и стала его продувать.
Только потом поняла, что это другое. Так «наелась» на кругу, стараясь догонять шведок… Не помню ни изготовку, ни сами выстрелы. Четвёртый круг прошла пешком, и только это позволило справиться с заключительной стойкой, а затем доехать финишный круг. Но я решу все свои вопросы и вернусь сильнее!» — приводятся слова Алимбековой в телеграм-канале «Референт Рая».
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- 13 февраля 2022
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